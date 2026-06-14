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  3. Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че парите от трансфера на Кристиян Балов в Цървена звезда ще отидат в клуба до последния цент. По-рано през деня босът на "белите" беше похвален от спонсора на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов във връзка с продажбата на крилото в Белград и тази на Мартин Георгиев в АЕК.

"Всички пари от трансфера отиват за Славия. Ще дойдат на три транша. Възнамеряваме да изградим още един терен на клубната база. Всъщност с парите за глобите, които плащаме заради нашите фенове, да бяхме направили един нов терен вече. Феновете вместо да пишат по форуми и да правят глупости, да подкрепят своя отбор. От новия сезон онези фенове ще гледат от оградата. Аз назад няма да дам!

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Един фен само даде собствени пари за Славия - сто лева. Човекът беше пенсионер, славист от Видинския край. Подарихме му календар, тениска, шапка, насълзиха му се очите. А тези само искат, само правят простотии, бира искаха да продават. Стига вече! Единият от тях полицията го изкара от храстите, арестуваха го, гледаше като теле. Сигурно още е в Шесто РПУ.

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Вчера получих обаждане от фенове, извиняват се, били подведени. Нормалните хора виждат за какво става въпрос - двама българи ще играят в Шампионска лига, и двамата са рожби на Славия. В националния отбор има шест-седем момчета, израснали и получили шанс в Славия. Това е нашата политика. А онези с бирата и дрогата само пискат и изискват", заяви босът на "белите".

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