Челси остана извън Европа за сметка на приятната изненада Съндърланд

Отборът на Челси, който през миналото лято спечели Световното клубно първенство, няма да играе в евротурнирите през следващия сезон. Това се случи, след като "сините от Лондон" загубиха с 1:2 гостуването си на Съндърланд в двубой от последния кръг на Премиър лийг. Така Челси остана на десето място в крайното класиране, докато "черните котки" белязаха страхотния си първи сезон след завръщането си в елита с класиране на седмото място, което ще им даде право на участие в Лига Европа.

В състава на Съндърланд имаше само една промяна в сравнение с мача на Евертън. Люк О'Ниен започна като титуляр.

Ливай Колуил стартира за Челси като трети централен защитник. Жоао Педро се завърна на върха на атаката, след като пропусна дербито с Тотнъм. Рийс Джеймс остана на пейката за началото.

Още в четвъртата минута Палмър пропусна добра възможност, след като влезе в наказателното поле и изпревари Мукиеле, но не успя да нанесе качествен удар и прати топката право в Рьофс. Съндърланд отговори с пробив на Льо Фи, който стреля до близката греда, но Санчес изби.

"Черните котки" продължиха да доминират и в 25-ата минута заслужено взеха преднина. Дълго подаване от Рьофс бе отклонено от О'Ниен към Трей Хюм, който стреля от въздуха, поразявайки вратата на Санчес, който също бе беше добре позициониран.

В 31-вата минута Хюм пък изведе добре Броби, но неговият изстрел се оплете от външната страна на мрежата. Малко след това Джака центрира от фал, а Фофана и Санчес не се разбрах и това можеше да доведе до втори гол за домакините, но в крайна сметка бранителят успя да отклони топката над вратата.

Педро имаше много голяма възможност да изравни в 39-ата минута, когато бе оставен непокрит на далечната греда, но пропусна с глава.

В 50-ата минута Съндърланд удвои преднината си, след като удар на Броби, който бе доста неточен като посока, рикошира в Мало Густо и влезе във вратата на Санчес за 2:0.

Челси намали от нищото в 56-ата минута, когато Коул Палмър стреля от 20-ина метра, Рьофс закъсня с реакцията си и само я отклони в ъгъла на вратата си.

Шест минути след това обаче гостите останаха с човек по-малко, след като Фофана получи втори жълт картон за нарушение срещу Исидор. Джака изпълни свободния удар, след който Съндърланд можеше да увеличи преднината си, но в последния момент Педро успя да изчисти.

Резултатът се запази до края, което означаваше заслужена радост за Съндърланд, който за първи път от 1974 година ще играе в евротурнирите.

EUROPA LEAGUE FOOTBALL IS COMING TO SUNDERLAND! pic.twitter.com/Up6w6rnm9L — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 24, 2026

