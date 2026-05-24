Уест Хам се сбогува с Премиър лийг

Уест Хам изпадна от Премиър лийг. Лондончани завършиха на 18-то място в класирането и се сбогуваха с елита. В последния кръг те спечелиха с 3:0 домакинството си на Лийдс, но това не бе достатъчно, тъй като Тотнъм победи Евертън и запази преднината си пред “чуковете”. Предишното изпадане на Уест Хам бе през 2011 г. Тогава престоят му в Чемпиъншип бе само един сезон.

West Ham have been relegated from the Premier League.



Their 3-0 win against Leeds wasn't enough to ensure safety. pic.twitter.com/NQptVGX7bT — BBC Sport (@BBCSport) May 24, 2026

Тимът на Нуно Еспирито Санто имаше нужда от победа и загуба на Тотнъм, за да оцелее. В голяма част от двубоя изглеждаше, че “чуковете” ще се измъчат срещу Лийдс, а атмосферата на стадиона стана още по-тягостна, след като се разбра, че “шпорите” са повели на Евертън. Уест Хам поведе в 67-ата минута след ъглов удар и удар с глава на Кастейяно. Джаред Боуен удвои преднината на домакините 12 минути по-късно, а резервата Калъм Уилсън отбеляза трето попадение в добавеното време.

BREAKING: West Ham have been relegated from the Premier League! pic.twitter.com/vH20vUQFW4 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2026

Лийдс пък завършва един отличен сезон. Тимът на Илия Груев, който не игра последните седмици поради контузия, приключи на 14-то място в класирането. Днес йоркшърци допуснаха първа загуба след серия от осем поредни шампионатни срещи без поражение.

Снимки: Imago