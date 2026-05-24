Борнемут не дочака чудото, но ще играе за първи път в евротурнирите

  • 24 май 2026 | 20:17
Борнемут ще играе за първи път в историята си в евротурнирите, след като завърши на шесто място в крайното класиране на Премиър лийг. В последния кръг от сезона "черешките" направиха 1:1 с Нотингам Форест на "Сити Граунд". Тази позиция можеше дори да осигури квота за Шампионската лига на тима, воден от Андони Ираола. За тази цел обаче Ливърпул трябваше да измести Астън Вила от четвъртото място и бирмингамци да завършат пети. Това не се случи, така че Борнемут ще играе в Лига Европа, което също е историческо постижение. Нотингам Форест финишира на 16-ата позиция.

Витор Перейра бе направил две промени в състава си. Ибрахим Сангаре започна за първи път от края на април Жаир Куня също се завърна сред титулярите.

Андони Ираола заложи на същите 11, които през седмицата стартираха при равенството срещу Манчестър Сити (1:1).

Гостите започнаха по-добре, но постепенно атаките на Форест ставаха все по-опасни. В 30-ата минута Петрович спаси изстрел на Жезус, а малко след това удар с глава на Ууд срещна гредата. В 34-тата минута Морган Гибс-Уайт даде преднина на домакините. Борнемут получи правото да изпълни свободен удар пред границата на наказателното поле, Хътчинсън хитро чукна топката към своя капитан, който от границата на наказателното поле стреля в ъгъла за 1:0.

В края на частта Петрович спаси шут на Уилямс.

В 54-тата минута Труфер направи страхотен пробив отляво, след което върна към Тавърниър, който отблизо прати топката във вратата за 1:1. Борнемут взе инициативата след гола, но Зелс направи две спасявания.

Форест можеше отново да вземе преднина в 70-ата минута, но Ауоний пропусна с глава от чиста позиция.

Този резултат се запази до края.

Снимки: Imago

