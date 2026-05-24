Бърнли и Уулвс направиха равенство в битката на дъното

Бърнли и Уулвърхамптън завършиха 1:1 в среща от последния кръг на Премиър лийг. И двата отбора отдавна изпаднаха и се завръщат в Чемпиъншип.

“Вълците” поведоха още в петата минута с гол на Адам Армстронг от дузпа, отсъдена за игра с ръка и след разглеждане от ВАР. Гостите създадоха още няколко положения, а Вайс удари греда. Бърнли предложи много малко в предни позиции преди почивката, но стигна до изравняване в началото на втората част. Зайън Флеминг направи двойно с Чауна и прати топката в мрежата две минути след подновяването на играта. Домакините имаха предимство през второто полувреме, а Жозе Са направи няколко спасявания и до нов гол не се стигна.

Bringing the curtain down on the 25/26 campaign. pic.twitter.com/Wb9ySFeHW8 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 24, 2026

Снимки: Imago