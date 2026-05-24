Фулъм удари Нюкасъл за последно

Фулъм надви Нюкасъл с 2:0 в последната среща на отборите за сезона. С този успех “котиджърс” минаха на три точки пред съперника, макар това да няма никакво значение, защото и двата тима няма да играят в евротурнирите. Иса Диоп (20’) беше точен за 1:0, а легендата на домакините Том Кеърни (80’) вкара втория гол.

Почти сигурно това беше последен мач начело на състава за мениджъра на столичани Марко Силва, който е спряган за поста в Бенфика.

В самата среща Фулъм тотално надиграха “свраките”, като отправиха над 20 изстрела към вратата.

Нюкасъл слага точка на разочароваща кампания, в която финишира 12-ти с отрицателна голова разлика - най-слабо класиране от пет сезона насам.