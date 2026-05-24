Тотнъм не се задави с „карамелите“ и се спаси от изпадане

  • 24 май 2026 | 20:15
Отборът на Тотнъм свърши необходимото, за да избегне изпадане от Премиър лийг, печелейки с минималното 1:0 като домакин на Евертън в последния им мач от английския елит през този сезон.

„Шпорите“ демонстрираха голямото си желание за победа, отправяйки над 20 удара към противниковата врата. Те обаче успяха да отбележат само един гол, който се оказа и победен в този важен двубой. Това стана в 43-тата минута, когато при изпълнение на корнер Жоао Палиня стреля с глава, а топката срещна гредата и се върна именно при него. Така португалецът направи добавка, а Тиерно Бари изчисти топката, но главният съдия показа, че преди това тя е минала голлинията с пълния си обем.

Така Тотнъм завърши на спасителното 17-о място с 41 точки или само с две повече от 18-ия Уест Хам, който е последният изпадащ в Чемпиъншип през този сезон. „Карамелите“ пък приключи на 13-ата позиция със своите 49 пункта, като 12-ият Нюкасъл го изпревари само с един гол.

Снимки: Gettyimages

