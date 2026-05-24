Тотнъм не се задави с „карамелите“ и се спаси от изпадане

Отборът на Тотнъм свърши необходимото, за да избегне изпадане от Премиър лийг, печелейки с минималното 1:0 като домакин на Евертън в последния им мач от английския елит през този сезон.

„Шпорите“ демонстрираха голямото си желание за победа, отправяйки над 20 удара към противниковата врата. Те обаче успяха да отбележат само един гол, който се оказа и победен в този важен двубой. Това стана в 43-тата минута, когато при изпълнение на корнер Жоао Палиня стреля с глава, а топката срещна гредата и се върна именно при него. Така португалецът направи добавка, а Тиерно Бари изчисти топката, но главният съдия показа, че преди това тя е минала голлинията с пълния си обем.

Survival for Tottenham.



Joao Palhinha's goal secures victory over Everton and their place in the Premier League next season.



A dismal campaign ends with celebration. Where can Roberto De Zerbi take Spurs next season? pic.twitter.com/3eIbmY8e00 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 24, 2026

Така Тотнъм завърши на спасителното 17-о място с 41 точки или само с две повече от 18-ия Уест Хам, който е последният изпадащ в Чемпиъншип през този сезон. „Карамелите“ пък приключи на 13-ата позиция със своите 49 пункта, като 12-ият Нюкасъл го изпревари само с един гол.

Снимки: Gettyimages