Ливърпул 0:0 Брентфорд, "Анфийлд" се сбогува със Салах и Робъртсън

Ливърпул и Брентфорд играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в двубой от последния кръг на Премиър лийг. Въпреки че записаха разочароващ сезон, мърсисайдци практически са сигурен участник в Шампионската лига през следващия сезон, тъй като в момента са на пето място и имат три точки преднина и шест попадения предимство при головата разлика пред Борнемут. Тимът на Арне Слот обаче може да завърши четвърти, ако спечели днес, а Астън Вила загуби гостуването си на Манчестър Сити. Този сценарий би бил от полза за цялата Висшата лига, защото ако бирмингамци са пети, след като спечелиха през седмицата трофея в Лига Европа, то и шестият в крайното класиране на Премиър лийг ще може да играе в Шампионската лига.

Брентфорд обаче също има за какво да играе, защото е непосредствено зад Челси (по голова разлика) и зад Брайтън, от който изостава само на точка. Целта на "пчеличките" е да изпреварят поне един от тези тимове, за да играят в Европа.

За Ливърпул този двубой ще бъде много емоционален и заради факта, че клубът е феновете ще се сбогуват с двама от емблематичните играчи за успехите в последните години - Мохамед Салах и Андрю Робъртсън. Говори се, че този двубой може да бъде последен и за Алисон Бекер.

Ливърпул записа две загуби и едно реми в последните си три мача в Премиър лийг, а през октомври отстъпи с 2:3 на Брентфорд в първия мач между двата отбора през този сезон. Мърсисайдци обаче нямат загуба в последния кръг в първенството в 10 поредни години. "Пчеличките" загубиха последните си шест гостувания на "Анфийлд", като дори не отбелязаха попадение в тези срещи.

Мохамед Салах и Андрю Робъртсън очаквано започват като титуляри в последния си мач за Ливърпул, въпреки че наскоро египтянинът отново разкритикува косвено Арне Слот чрез публикация в социалните мрежи. Двамата заменят Милош Керкез и Джо Гомес. Алисон се завръща на вратата, след като се възстанови от своята контузия. Александър Исак, Джереми Фримпонг и Ватару Ендо също се завръщат в групата, но са на пейката за началото. Там са и Флориан Виртц и Гиорги Мамардашвили. Това означава, че нито едно от новите попълнения от последната година не започва днес.

Кийт Андрюс е извършил три корекции. Сеп ван ден Берг, Кевин Шаде и бившият играч на Ливърпул Джордан Хендерсън започват. Игор Тиаго очаквано води атаката на лондончани.

Снимки: Imago

