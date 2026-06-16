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  3. Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

  • 16 юни 2026 | 20:49
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От Тотнъм са постигнали договорка с колегите си от Брайтън за бранителя Яан Пол ван Хеке, съобщават повечето авторитетни източници, включително Фабрицио Романо и “Атлетик”. “Шпорите” ще платят 52 милиона паунда за нидерландския защитник. Ван Хеке се е разбрал за личните си условия с лондончани още през миналата седмица и е дал съгласието си да премине на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм”.

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Нидерландецът, който в момента е част от националния отбор на “лалетата”, който се готви за старта си на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, ще се превърне във втория централен защитник, който от Тотнъм привличат това лято, след като вече бе взет Марко Сенеси от Борнемут. Това още веднъж потвърждава широко разпространения слух в последните седмици, че капитанът на тима Кристиан Ромеро почти сигурно ще напусне през това лято. Мениджърът на тима Роберто де Дзерби е предприел сериозно обновяване на тима, като се очаква да има още действия на тима на трансферния пазар.

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Снимки: Gettyimages

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