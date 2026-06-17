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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ИРАК - НОРВЕГИЯ
  1. Световно първенство
  2. Ирак
  3. Ирак 0:0 Норвегия, без чисти положения до момента (гледайте на живо)

Ирак 0:0 Норвегия, без чисти положения до момента (гледайте на живо)

  • 17 юни 2026 | 01:00
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Отборите на Ирак и Норвегия играят при 0:0 в мач от група "I" на Световното първенство. Срещата на "Жилет Стейдиъм" в Бостън започна в 01:00 часа, а главен съдия е Пиер Ачо от Гамбия.

Мачът се излъчва на живо на bnt.sportal.bg. Платформата дава възможност да се гледат в реално всички 104 мача на Мондиал 2006.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Ирак е последният отбор, който си осигури участие на шампионата на планетата. Тимът изигра общо 21 мача, за да стигне до второто си участие на Световно първенство. Първото беше през 1986 година, когато иракчаните загубиха и трите си двубоя.

Специалистите посочват Норвегия като един от тимовете, които разполагат с потенциал да направят нещо голямо на световните финали. Ерлинг Холанд и компания бяха впечатляващи в квалификациите, като спечелиха всичките си мачове, но сега ще трябва да докажат, че могат да отговорят на високите очаквания.

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд разчита на двама нападатели в лицето на Аймен Хюсеин и Али Ал Хамади, а на вратата застана капитанът Джалал Хасан.

В средата на терена личи името на Амир Ал-Амари от полския Краковия, а ляв бек е Мерхас Доски от Виктория (Пилзен). Сред резервите е бившият защитник на Левски Ребин Сулака.

Норвегия излезе с всичко най-добро. Наставникът Стале Солбакен е избрал система на игра 4-3-3, като в атака стартираха Ерлинг Холанд, Александър Сьорлот и Антонио Нуса, а в халфовата линия си партнират Мартин Йодегор, Сандер Берге и Фредрик Аурснес.

На вратата е Йорян Ниланд, а защитното каре включва Юлиан Риерсон, Кристофер Айер, Торбьорн Хегем и Давид Мьолер Волфе. На пейката също има много класа с присъствието на Йенс Хауге, Патрик Берг, Лео Йостигор, Оскар Боб, Йорген Странд Ларсен и Андреас Шелдерюп.

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Снимки: Gettyimages

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