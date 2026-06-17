Ирак 0:0 Норвегия, без чисти положения до момента (гледайте на живо)

Отборите на Ирак и Норвегия играят при 0:0 в мач от група "I" на Световното първенство. Срещата на "Жилет Стейдиъм" в Бостън започна в 01:00 часа, а главен съдия е Пиер Ачо от Гамбия.

Мачът се излъчва на живо на bnt.sportal.bg. Платформата дава възможност да се гледат в реално всички 104 мача на Мондиал 2006.

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Ирак е последният отбор, който си осигури участие на шампионата на планетата. Тимът изигра общо 21 мача, за да стигне до второто си участие на Световно първенство. Първото беше през 1986 година, когато иракчаните загубиха и трите си двубоя.

Специалистите посочват Норвегия като един от тимовете, които разполагат с потенциал да направят нещо голямо на световните финали. Ерлинг Холанд и компания бяха впечатляващи в квалификациите, като спечелиха всичките си мачове, но сега ще трябва да докажат, че могат да отговорят на високите очаквания.

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд разчита на двама нападатели в лицето на Аймен Хюсеин и Али Ал Хамади, а на вратата застана капитанът Джалал Хасан.

В средата на терена личи името на Амир Ал-Амари от полския Краковия, а ляв бек е Мерхас Доски от Виктория (Пилзен). Сред резервите е бившият защитник на Левски Ребин Сулака.

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗡𝗲𝘄𝘀 🇮🇶🇳🇴



التشكيلةُ الرسميةُ لمنتخبِنا الوطنيّ لمواجهةِ النرويج ضمنَ منافساتِ المجموعةِ التاسعة في كأسِ العالم 👊



Presenting your Iraq lineup to take on Norway in Group I at the World Cup! 👊#IRQvNOR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pr9uzbys14 — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 16, 2026

Норвегия излезе с всичко най-добро. Наставникът Стале Солбакен е избрал система на игра 4-3-3, като в атака стартираха Ерлинг Холанд, Александър Сьорлот и Антонио Нуса, а в халфовата линия си партнират Мартин Йодегор, Сандер Берге и Фредрик Аурснес.

На вратата е Йорян Ниланд, а защитното каре включва Юлиан Риерсон, Кристофер Айер, Торбьорн Хегем и Давид Мьолер Волфе. На пейката също има много класа с присъствието на Йенс Хауге, Патрик Берг, Лео Йостигор, Оскар Боб, Йорген Странд Ларсен и Андреас Шелдерюп.

Norges første VM-ellever på over 28 år. pic.twitter.com/zz8RfkpvB2 — Fotball Norge (@FotballNO) June 16, 2026

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Снимки: Gettyimages