Официално: за първи път от 20 години ще има битка за трона на Реал Мадрид

За първи път от почти 20 години в Реал Мадрид ще се проведат избори за президент с поне двама кандидати, след като претендентът Енрике Рикелме имаше краен срок до днес, за да обяви публично своята кандидатура, и го направи.

Той вече беше уведомил Избирателната комисия за намерението си 48 часа по-рано, както изисква правилникът. През последните дни Рикелме е водил преговори за осигуряване на банкова гаранция, след като испански банки, по-конкретно Banco de Santander и BBVA, са му отказали подкрепа. Според източници от кандидатурата на групата Cox, оглавявана от Рикелме, това се дължи на силен натиск от обкръжението на Флорентино Перес.

„Днес е много важен ден за Реал Мадрид. След 20 години най-накрая ще може да се гласува. Това не е кандидатура срещу някого, а е в името на Реал Мадрид. Работихме усилено, за да създадем сериозен и вълнуващ проект както в спортен, така и в социален аспект. Ще видите проект, който ще ви очарова. Днес е ден, в който да се насладим на тези избори и да гласуваме за най-добрия проект“, заяви Рикелме при напускането си на клубната база „Сиудад Реал Мадрид“.

„Призовавам членовете да не се страхуват, а да проявят смелост и да ни изслушат. Нашият проект е разработен с мисъл за краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Когато Избирателната комисия ни обяви официално за кандидати, ще бъдем на разположение 24/7, за да представим всички наши проекти“, завърши Енрике Рикелме.

Последният вот за ръководния пост на „Бернабеу“ се състоя през 2006 г., когато Рамон Калдерон спечели надпреварата срещу четирима други кандидати: Хуан Паласиос, Хуан Мигел Вияр Мир, Лоренсо Санс и Артуро Балдасано. През 2009, 2013, 2017, 2021 и януари 2025 г. Флорентино Перес беше преизбиран автоматично поради липса на други кандидати.

В крайна сметка Енрике Рикелме е трябвало да се обърне към Andbank España, за да гарантира с личното си имущество сумата от 193,7 милиона евро, равняваща се на 15% от бюджета на Реал Мадрид. Той покрива и останалите изисквания, включително да бъде член на клуба (сосио) повече от 20 години. Това условие беше въведено след промяна в устава, предложена от борда на Флорентино Перес и одобрена от Общото събрание, с цел да се завишат изискванията за кандидатите за президент. Промяната беше потвърдена от съда въпреки обжалването от страна на бизнесмена Висенте Болуда.

Флорентино Перес с намек към Лапорта на старта на кампанията