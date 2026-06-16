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Очаквайте на живо: Григор започва участието си в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 15:18
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Очаквайте на живо: Григор започва участието си в Дъблин

Григор Димитров започва днес участието си в турнира от веригата “Чалънджър” в Дъблин. 35-годишният хасковлия излиза на корта във втория мач за деня на Корт №1 срещу представителя на Люксембург Крис Родеш. В първата среща, от 13:00 часа българско време, австралийският ветеран Бърнард Томич играе с участващия с “уайлд кард” ирландец Конър Ганън.

Поставеният под №8 в схемата Димитров и 179-ият в ранглистата на ATP Родеш не са играли досега помежду си.

Малко по-късно днес, в последния пети двубой за деня на Корт №2, другият ни представител в турнира - младият талант Иван Иванов, ще премери сили с поставения под №6 тенисист от Гърция Стефанос Сакелардис, 153-и в световната ранглиста. Това ще бъде първи мач между двамата.

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