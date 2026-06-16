Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Световният шампион Аржентина започва защитата на трофея тази нощ с двубой срещу Алжир в Канзас Сити. Срещата е от група J, която са още тимовете на Австрия и Йордания. Двубоят стартира в 04:00 часа българско време на “Ероухед Стейдиъм”. До момента единствено Италия и Бразилия са успявали да защитят световните си титли. Аржентина ще се опита да стане едва третият такъв национален отбор.

Това е 14-о поредно участие на “Албиселесте” на световно първенство, но за първи път от 2014 година те се класираха като победител в квалификациите в зона КОНМЕБОЛ. Отборът на Аржентина е в серия от седем поредни победи с обща голова разлика 21:1.

Двата отбора са се срещали до момента само веднъж. В контрола през юни 2007 година Аржентина победи Алжир с 4:1 на “Камп Ноу”, като Лионел Меси за първи път отбеляза два гола в един мач за мъжкия националния отбор.

Алжир е на световни финали за пети път, но за първи път от 2014 година. До момента отборът има само три победи и една суха мрежа в 13 мача на световни първенства.

Точно преди 20 години Лионел Меси дебютира на световно първенство. Тази нощ осемкратният носител на “Златната топка” ще запише шесто участие на мондиал. Той, Кристиано Роналдо и Гийермо Очоа ще са единствените играчи с мачове на шест световни първенства, но заради програмата именно Ла Пулга ще има възможността да стане първият (б.р. - Очоа остана на пейката в първия мач на Мексико). Меси освен това ще гони и рекорда на Мирослав Клозе, който има 16 попадения на световни шампионати. Капитанът на Аржентина в момента е с 13.

📅 On this day, 20 years ago, the young Lionel Messi made his World Cup debut with Argentina! 🇦🇷



⚽ 1 goal

🎯 1 assist



🐐 The GOAT faces Algeria tonight in what will be his 6th World Cup appearance:



✅ 2006

✅ 2010

✅ 2014

✅ 2018

✅ 2022

🔜 2026 pic.twitter.com/dDiw1wEFL9 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 16, 2026

Емилиано Мартинес, който счупи пръст на финала в Лига Европа, ще пази отново вратата на Аржентина. Леандро Паредес и Николас Гонсалес вече са възстановени от мускулните проблеми, които имаха, и също ще са на разположение на Лионел Скалони. Николас Таляфико е с контузия. В негово отсъствие най-вероятно отляво на отбраната ще започне Факундо Медина. На върха на атаката ще бъде Лаутаро Мартинес.

Нападателят на Олимпик Марсилия Амин Гуири пък ще води нападението на “пустинните лисици”. Ветеранът Рияд Марез ще изведе отбора с капитанската лента.

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