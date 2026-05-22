Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул постигна споразумение за привличането на 17-годишния Самуел Мартинес от Атлетико Насионал. Играчът ще пристигна на "Анфийлд" през 2027 г., когато навърши 18 години.
Мърсисайдци ще платят 1 милион долара за футболиста, като в договора ще има клауза за процент, който Атлетико ще получи при бъдеща продажба. Мартинес ще се обвърже с Ливърпул за пет години.
Самуел е смятан за един от най-големите таланти на своето поколение в Южна Америка. Той бе следен от доста от европейските грандове, сред които Байерн, Барселона и Борусия (Дортмунд).
Снимки: Gettyimages