Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул постигна споразумение за привличането на 17-годишния Самуел Мартинес от Атлетико Насионал. Играчът ще пристигна на "Анфийлд" през 2027 г., когато навърши 18 години.

🚨 Exclusiva: Samuel Martínez (17) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador del #Liverpool. Llegaron a un acuerdo para que se convierta en el nuevo talento de los ‘reds’ por 1M$ y firmar por 5 años. Avanzan en la documentación final tras superar a otros gigante de Europa 🇨🇴🔴… pic.twitter.com/EE5gfU86qR — Pipe Sierra (@PSierraR) May 22, 2026

Мърсисайдци ще платят 1 милион долара за футболиста, като в договора ще има клауза за процент, който Атлетико ще получи при бъдеща продажба. Мартинес ще се обвърже с Ливърпул за пет години.

🇨🇴 Samuel Martinez averaged 7.23 dribbles per 90 minutes at the U17 CONMEBOL and completed 62.5% of his attempts.



He also averaged 3.25 progressive runs per 90 - the 2nd highest among midfielders.



He’s a brilliant ball carrier. Works a ton off the ball, too. And covers a lot… pic.twitter.com/Ji6J1xAyl5 — Bence Bocsák (@BenBocsak) May 22, 2026

Самуел е смятан за един от най-големите таланти на своето поколение в Южна Америка. Той бе следен от доста от европейските грандове, сред които Байерн, Барселона и Борусия (Дортмунд).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages