  • 22 май 2026 | 22:42
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес сподели своите очаквания преди финалния двубой за Купата на Германия срещу Байерн (Мюнхен).

„Ще ни е необходим изключителен мач. Именно към това се стремим. Нужно ни е това, което винаги е необходимо в мач срещу Байерн. Вече усетихме вкуса на победата – за това говореше Атакан Каразор преди година, и това се усети отново, когато се класирахме доста лесно за финала. Имаме най-добрите възможности в среща с един от най-силните отбори в Европа“, заяви Хьонес.

„Успяхме да се озовем в добра позиция: в Бундеслигата се класирахме за Шампионската лига, не допуснахме загуба в Купата и за втора поредна година играем на финал. В полуфинала срещу Фрайбург (2:1) проявихме характер. В плейофите за оцеляване преди три години напрежението беше различно от това, което ще бъде в утрешния мач. Но дори тогава започнахме да играем футбол под високо напрежение и извлякохме поуки от това“, добави той.

Наставникът на Щутгарт изрази увереност въпреки класата на съперника: „Наясно сме срещу кой отбор се изправяме, но ние сме много уверени в себе си, защото харесваме такива мачове и те ни носят удовлетворение. Това е заложено в нас и ще го вземем със себе си в утрешния двубой. Искаме да подхождаме смело към всяка ситуация и да създаваме моменти. Ще трябва да преодоляваме и трудни моменти. Дори ПСЖ на моменти изпитваше натиск и те показаха какво означава да устоиш. Именно в такива моменти трябва да можеш да се раздадеш напълно. Утре ще трябва да се постараем много за тези моменти – в най-добрия смисъл на думата", каза Хьонес.

„Моята история с клуба (специалистът е работил преди в Байерн, а чичо му е легендата на баварците Ули Хьонес - б.р.) вероятно прави този мач специален. Но ние играем срещу отбор, който впечатляващо доминира във футбола през последните няколко десетилетия. Това е особен стимул и аз го очаквам с нетърпение!“, завърши Себастиан Хьонес.

