  Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

  • 18 май 2026 | 22:48
Решението е взето - Джосеп Гуардиола ще напусне Манчестър Сити след последния мач на отбора за този сезон. Това ще бъде домакинството срещу Астън Вила от заключителния кръг на Премирър лийг. С тази информация излезе "Дейли Мейл" и тя бързо бе разпространена от останалите издания на Острова. Според източника няма никакво значение дали "гражданите" ще успеят изненадващо да измъкнат титлата под носа на лидера Арсенал в последния момент. От клуба вече са започнали да информират спонсорите за този сценарий, като новината ще бъде официално обявена още в неделя. В понеделник клубът ще организира парад, с който да отпразнува трофеите от "Карабао Къп" и ФА Къп. По-значимият повод обаче ще бъде сбогуването на феновете с Пеп.

Бившият мениджър на Челси Енцо Мареска и треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани са големите фаворити за това да наследят Гуардиола на поста.

Испанецът се превърна в истинска легенда на "Етихад", откакто дойде от Байерн (Мюнхен) през 2016 година. Той изведе тима до шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три отличия от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Той има договор с клуба за още една година, но още от началото на тази кампания се говореше, че тя може да бъде последната му на "Етихад".

Всичко това означава, че Пеп ще води Сити само в още два двубоя - утрешното гостуване на Борнемут и вече споменатия мач с Астън Вила в края на седмицата.

Снимки: Gettyimages

12 дни преди финала ПСЖ обяви какъв е проблемът на Дембеле

Ван Дайк: Салах и Робъртсън не могат да бъдат заменени

Първият съперник на Германия изпя състава за Мондиала

Мексико Сити превръща футбола в изкуство, докато треската около Мондиала превзема столицата

Рангник обяви състава на Австрия за Мондиал 2026

Френският нападател Оливие Жиру влиза в нова роля за Световното първенство

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)

Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

Локомотив (София) се справи със Славия! Спас Делев с поредна асистенция

