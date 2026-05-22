Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

  • 22 май 2026 | 22:26
  • 808
  • 0
Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани сподели очакванията си преди финалния двубой за Купата на Германия срещу Щутгарт. Срещата ще се състои утре от 21:00 часа в Берлин.

„Никога досега не съм участвал във финал за Купата на Германия, но съм играл в други финали. Спечелих първата си Купа на Англия, когато отборът не беше триумфирал в турнира от 40 години. Победата тук винаги е исторически момент. Щутгарт успя да го направи миналата година. През този сезон целият отбор говори за тази купа от първия ден. Това показва, че Байерн цени високо този трофей. Искаме да го върнем в Мюнхен“, заяви Компани.

Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия
Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

„Когато си играл пет пъти срещу Щутгарт, пет пъти срещу един и същ треньор, очевидно познаваш съперника си до най-малкия детайл. В крайна сметка, както каза Себастиан Хьонес, има моменти, в които вярваш, че ако продължаваш в същия дух, можеш да постигнеш успех. Но също така виждаш и моменти, в които те могат да ни победят. Просто искаме да излезем в утрешния мач и да бъдем абсолютно уверени в собствените си сили. Знаем колко е трудно да се изправиш срещу този съперник“, допълни наставникът на баварците.

Той каза още, че има пълно доверие на Йонас Урбиг, който ще замести под рамката контузения Мануел Нойер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул договори колумбийски талант

  • 22 май 2026 | 23:17
  • 661
  • 1
Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

  • 22 май 2026 | 23:14
  • 747
  • 0
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 518
  • 0
Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 770
  • 0
Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

  • 22 май 2026 | 21:40
  • 2675
  • 2
Дейвид Мойс ще опита да да помогне на Уест Хам в битката за оцеляване

Дейвид Мойс ще опита да да помогне на Уест Хам в битката за оцеляване

  • 22 май 2026 | 19:33
  • 6913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 41445
  • 301
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 34144
  • 77
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 33403
  • 62
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 27084
  • 15
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 25834
  • 36
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 7343
  • 2