Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани сподели очакванията си преди финалния двубой за Купата на Германия срещу Щутгарт. Срещата ще се състои утре от 21:00 часа в Берлин.

„Никога досега не съм участвал във финал за Купата на Германия, но съм играл в други финали. Спечелих първата си Купа на Англия, когато отборът не беше триумфирал в турнира от 40 години. Победата тук винаги е исторически момент. Щутгарт успя да го направи миналата година. През този сезон целият отбор говори за тази купа от първия ден. Това показва, че Байерн цени високо този трофей. Искаме да го върнем в Мюнхен“, заяви Компани.

„Когато си играл пет пъти срещу Щутгарт, пет пъти срещу един и същ треньор, очевидно познаваш съперника си до най-малкия детайл. В крайна сметка, както каза Себастиан Хьонес, има моменти, в които вярваш, че ако продължаваш в същия дух, можеш да постигнеш успех. Но също така виждаш и моменти, в които те могат да ни победят. Просто искаме да излезем в утрешния мач и да бъдем абсолютно уверени в собствените си сили. Знаем колко е трудно да се изправиш срещу този съперник“, допълни наставникът на баварците.



Той каза още, че има пълно доверие на Йонас Урбиг, който ще замести под рамката контузения Мануел Нойер.