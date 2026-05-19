Вбесеният Гуардиола организирал спешен разговор с играчите късно снощи

  • 19 май 2026 | 12:34
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е събрал играчите на късен конферентен разговор, за да ги уведоми за решението си да напусне клуба след края на сезона. Испанецът се е вбесил от факта, че тази информация изтече снощи в английските медии. Той се е извинил на футболистите, че са разбрали новината по този начин, и то преди толкова важното гостуване на Борнемут тази вечер.

Испанецът, който до момента изведе Сити до 17 значими трофея, отказваше в последните седмици да дава каквито и да било знаци, че е решил да си тръгне, като постоянно повтаряше, че има договор с клуба за още една година. Според “Сън” в събота на играчите е било казано, че Гуардиола остава, така че вчера те са били шокирани от новината.

В понеделник, след триумфа за ФА Къп, Гуардиола е имал разговор с президента на клуба Халдун Ал Мубарак, който е направил последен опит да убеди испанеца да остане още една година.

Днес стана ясно, че ръководството се е разбрало вече с Енцо Мареска, който ще подпише договор за три години, наследявайки на поста Гуардиола.

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити
