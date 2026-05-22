Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Трабзонспор
  3. Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

  • 22 май 2026 | 23:14
  • 745
  • 0
Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор завоюва Купата на Турция за 10-и път в историята си. Във финала, игран в Анталия, тимът на Фатих Теке победи Коняспор с 2:1. В герой се превърна нигерийският нападател Пол Онуачу, който отбеляза и двата гола за отбора от черноморския град.

По пътя към финала Трабзонспор имаше значително по-лек път, докато Коняспор елиминира последователно грандовете Фенербахче и Бешикташ. В решаващия сблъсък за трофея съставът на Илхан Палут беше напълно равностоен, но при 1:1 Енис Барди пропусна дузпа и това се оказа фатално.

Онуачу откри резултата в 18-ата минута след хубава атака по десния фланг и центриране на Вагнер Пина. Коняспор изравни в началото на втората част с попадение на Джаксън Мулека, а малко по-късно Барди се провали от бялата точка.

В 79-ата минута Трабзонспор също получи дузпа и Онуачу не сгреши, пращайки топката под плонжа на вратаря на Коняспор Бахадър Хан Гюнгьордю.

Благодарение на днешния триумф, Трабзонспор си осигури квота за Лига Европа. Коняспор пък пропусна шанса си да стигне до евротурнирите.

Рекордьор по брой спечелени национални купи на Турция е Галатасарай (19), следван от Бешикташ (11), Трабзонспор (10) и Фенербахче (7). Коняспор ликува с трофея само веднъж - през 2017 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул договори колумбийски талант

  • 22 май 2026 | 23:17
  • 661
  • 1
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 517
  • 0
Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 769
  • 0
Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

  • 22 май 2026 | 22:26
  • 808
  • 0
Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

  • 22 май 2026 | 21:40
  • 2673
  • 2
Дейвид Мойс ще опита да да помогне на Уест Хам в битката за оцеляване

Дейвид Мойс ще опита да да помогне на Уест Хам в битката за оцеляване

  • 22 май 2026 | 19:33
  • 6912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 41444
  • 301
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 34143
  • 77
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 33400
  • 62
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 27083
  • 15
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 25833
  • 36
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 7343
  • 2