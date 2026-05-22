Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор завоюва Купата на Турция за 10-и път в историята си. Във финала, игран в Анталия, тимът на Фатих Теке победи Коняспор с 2:1. В герой се превърна нигерийският нападател Пол Онуачу, който отбеляза и двата гола за отбора от черноморския град.

По пътя към финала Трабзонспор имаше значително по-лек път, докато Коняспор елиминира последователно грандовете Фенербахче и Бешикташ. В решаващия сблъсък за трофея съставът на Илхан Палут беше напълно равностоен, но при 1:1 Енис Барди пропусна дузпа и това се оказа фатално.

Онуачу откри резултата в 18-ата минута след хубава атака по десния фланг и центриране на Вагнер Пина. Коняспор изравни в началото на втората част с попадение на Джаксън Мулека, а малко по-късно Барди се провали от бялата точка.

В 79-ата минута Трабзонспор също получи дузпа и Онуачу не сгреши, пращайки топката под плонжа на вратаря на Коняспор Бахадър Хан Гюнгьордю.

Благодарение на днешния триумф, Трабзонспор си осигури квота за Лига Европа. Коняспор пък пропусна шанса си да стигне до евротурнирите.

Рекордьор по брой спечелени национални купи на Турция е Галатасарай (19), следван от Бешикташ (11), Трабзонспор (10) и Фенербахче (7). Коняспор ликува с трофея само веднъж - през 2017 година.