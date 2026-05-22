  Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Бившият нападател на германския национален отбор и съсобственик на полския Гурник (Забже) Лукас Подолски обяви края на своята активна футболна кариера. Новината беше съобщена чрез официалния профил на клуба в социалната мрежа "X".

„Една глава приключи. Започва нова ера. Световният шампион Лукас Подолски ще сложи край на успешната си кариера този уикенд. Той ще стане собственик на клуба на своето детство, Гурник (Забже). Благодарим ти за всичко, Полди!“, се казва в изявлението на полския тим.

В хода на своята богата кариера Подолски е играл за отбори като Кьолн, Байерн (Мюнхен), Арсенал, Интер, Галатасарай, Висел Кобе, Анталияспор и Гурник. Най-голямото му постижение на национално ниво е през 2014 г., когато с отбора на Германия печели световната титла.

През настоящия сезон Подолски вдигна Купата на Полша с Гурник, където негов съотборник е Борислав Рупанов.

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

Сигнал до прокуратурата: да разследват Барселона за пране на пари

Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

Хакими се яви пред съда

Флик: Този сезон беше труден за Барселона, а следващият ще бъде още по-труден

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

