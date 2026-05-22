Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Бившият нападател на германския национален отбор и съсобственик на полския Гурник (Забже) Лукас Подолски обяви края на своята активна футболна кариера. Новината беше съобщена чрез официалния профил на клуба в социалната мрежа "X".

„Една глава приключи. Започва нова ера. Световният шампион Лукас Подолски ще сложи край на успешната си кариера този уикенд. Той ще стане собственик на клуба на своето детство, Гурник (Забже). Благодарим ти за всичко, Полди!“, се казва в изявлението на полския тим.

Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... 🥺



Mistrz Świata @Podolski10 w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze.



Dziękujemy za wszystko, Poldi! pic.twitter.com/jMpOUYtGFH — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 22, 2026

В хода на своята богата кариера Подолски е играл за отбори като Кьолн, Байерн (Мюнхен), Арсенал, Интер, Галатасарай, Висел Кобе, Анталияспор и Гурник. Най-голямото му постижение на национално ниво е през 2014 г., когато с отбора на Германия печели световната титла.

През настоящия сезон Подолски вдигна Купата на Полша с Гурник, където негов съотборник е Борислав Рупанов.