Ланс ознаменува силния си сезон с дълго чакан трофей

Ланс е новият носител на Купа на Франция. Отборът, воден от Пиер Саж, вдигна отличието за първи път в историята си. На финала Ланс се наложи с 3:1 срещу Ница с попадения на Флориан Товен, Одсон Едуар и Абдала Сима. За Ница се разписа Джибрил Кулибали.

До днес Ланс беше единственият френски клуб, който е ставал шампион, но не е печелил националната купа. Трофеят дойде в края на един много силен сезон, в който тимът от Северна Франция до последно водеше битка за титлата в Лига 1 с Пари Сен Жермен и си гарантира участие в Шампионската лига.

Ланс има три загубени финала в историята си - през 1948, 1975 и 1998 година. Чак от четвъртия опит отборът съумя да спечели втория по значимост трофей във френския футбол.

Ница остана с три купи във витрината си. "Орлетата" създадоха доста положения, а на два пъти гредите им попречиха да стигнат до нещо повече от почетна загуба. Сега момчетата на старши треньора Клод Пюел ще трябва да се фокусират върху баража срещу Сент Етиен за оставане в Лига 1.

Сблъсъкът на "Стад дьо Франс" започна по-добре за Ланс. В средата на първото полувреме Флориан Товен получи пас от Матийо Юдол и технично прати топката в мрежата зад Максим Дюпе. Малко преди почивката Одсон Едуар удвои аванса на "жълто-червените" с глава след центриране от корнер на Товен.

Статично положение доведе и до гола в полза на Ница. След ъглов удар в края на полувремето, изпълнен от Жонатан Клос, топката беше засечена от Джибрил Кулибали и Робин Рисер нямаше как да реагира.

Ница имаше силен период в началото на втората част и спокойно можеше да изравни. В 61-вата минута изстрел на Антоан Менди срещна напречната греда.

Ланс действаше на контраатаки и дебнеше за грешка на съперника. В 78-ата минута резервата Абдала Сима показа находчивост наказателното поле и реши всичко в полза на своя тим.

Последва още една греда за Ница, този път след удар на Кевин Карлос, но Ланс не допусна повече положения пред вратата си.

Двубоят беше последен с жълто-червения екип за капитана Адриен Томасон, който пръв вдигна купата.

Снимки: Imago