Още едно огромно разочарование за Марсилия

Марсилия отпадна на четвъртфиналите в турнира за Купата на Франция след загуба с дузпи от Тулуза. В редовното време срещата на 'Велодром" приключи 2:2, като домакините на два пъти повеждаха, но Тулуза намиаше начин да изравни. При дузпите фатални за ОМ се оказаха пропуските на Леонардо Балерди и Итън Нуанери.

По-рано през сезона Марсилия не успя да спечели Суперкупата на Франция след драматичен финал срещу Пари Сен Жермен, а после се провали и в Шампионската лига, като не влезе в топ 24 на основната фаза. Старши треньорът на тима Хабиб Бей пък отпадна в турнира за националната купа два пъти в рамките на няколко седмици. Любопитното е, че начело на Рен, той беше елиминиран на осминафиналите след загуба с 0:3 именно от Марсилия.

Мейсън Грийнууд даде преднина на марсилици още във 2-рата минута от дузпа, но в 13-тата Ян Гбохо възстанови равенството отблизо след щастлив рикошет. До почивката Артур Вермеерен уцели гредата, а вратарят на Тулуза Киетил Хауг направи няколко добри спасявания.

През второто полувреме Марсилия отново поведе с красиво попадение на Игор Пайшао (56'), но много скоро Чарли Кресуел се разписа с глава за 2:2. До края Тулуза можеше да направи пълен обрат, но вместо това се стигна до дузпи, където за гостите пропусна единствено Кристиан Касерес, а Балерди и Нуанери се превърнаха в грешници за ОМ.

За полуфиналите се класира и Ница. "Орлетата" елиминираха след изпълнение на дузпи Лориен. В редовното време съперниците не успяха да си вкарат гол, въпреки че гостите играха с човек повече още от 44-тата минута, когато нападателят на Лориен Пабло Пажис получи директен червен картон.

Преди почивката и двата тима играха много предпазливо, а след нея домакините се прибраха още по-дълбоко в половината си. Показателно е, че никой от съперниците не успя да нанесе точен удар.

При дузпите всичко вървеше отлично за Лориен, след като Габин Бернардю и Том Луше пропуснаха при две от първите три изпълнения за Ница. Самбу Сумано и Артур Авом обаче се провалиха пред възможността да решат всичко в полза на домакините. Фаталният пропуск за Лориен направи Абдул Мейте.

Последният полуфиналист в турнира ще бъде излъчен днес в двубоя между Лион и Ланс.

