Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Купа на Франция
  3. Още едно огромно разочарование за Марсилия

Още едно огромно разочарование за Марсилия

  • 5 март 2026 | 00:22
  • 640
  • 0
Още едно огромно разочарование за Марсилия

Марсилия отпадна на четвъртфиналите в турнира за Купата на Франция след загуба с дузпи от Тулуза. В редовното време срещата на 'Велодром" приключи 2:2, като домакините на два пъти повеждаха, но Тулуза намиаше начин да изравни. При дузпите фатални за ОМ се оказаха пропуските на Леонардо Балерди и Итън Нуанери.

По-рано през сезона Марсилия не успя да спечели Суперкупата на Франция след драматичен финал срещу Пари Сен Жермен, а после се провали и в Шампионската лига, като не влезе в топ 24 на основната фаза. Старши треньорът на тима Хабиб Бей пък отпадна в турнира за националната купа два пъти в рамките на няколко седмици. Любопитното е, че начело на Рен, той беше елиминиран на осминафиналите след загуба с 0:3 именно от Марсилия.

Мейсън Грийнууд даде преднина на марсилици още във 2-рата минута от дузпа, но в 13-тата Ян Гбохо възстанови равенството отблизо след щастлив рикошет. До почивката Артур Вермеерен уцели гредата, а вратарят на Тулуза Киетил Хауг направи няколко добри спасявания.

През второто полувреме Марсилия отново поведе с красиво попадение на Игор Пайшао (56'), но много скоро Чарли Кресуел се разписа с глава за 2:2. До края Тулуза можеше да направи пълен обрат, но вместо това се стигна до дузпи, където за гостите пропусна единствено Кристиан Касерес, а Балерди и Нуанери се превърнаха в грешници за ОМ.

За полуфиналите се класира и Ница. "Орлетата" елиминираха след изпълнение на дузпи Лориен. В редовното време съперниците не успяха да си вкарат гол, въпреки че гостите играха с човек повече още от 44-тата минута, когато нападателят на Лориен Пабло Пажис получи директен червен картон.

Преди почивката и двата тима играха много предпазливо, а след нея домакините се прибраха още по-дълбоко в половината си. Показателно е, че никой от съперниците не успя да нанесе точен удар.

При дузпите всичко вървеше отлично за Лориен, след като Габин Бернардю и Том Луше пропуснаха при две от първите три изпълнения за Ница. Самбу Сумано и Артур Авом обаче се провалиха пред възможността да решат всичко в полза на домакините. Фаталният пропуск за Лориен направи Абдул Мейте.

Последният полуфиналист в турнира ще бъде излъчен днес в двубоя между Лион и Ланс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 7611
  • 26
Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

  • 4 март 2026 | 21:36
  • 1469
  • 19
Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ

Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ

  • 4 март 2026 | 23:36
  • 6050
  • 7
Манчестър Сити се провали, когато никой не очакваше

Манчестър Сити се провали, когато никой не очакваше

  • 4 март 2026 | 23:30
  • 8846
  • 26
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 8529
  • 21
Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

  • 4 март 2026 | 20:11
  • 1532
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 76946
  • 487
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 24253
  • 25
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 23279
  • 18
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 72522
  • 75
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 8529
  • 21
Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 7611
  • 26