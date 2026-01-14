Популярни
  2. Марсилия
  • 14 яну 2026 | 00:26
  • 425
  • 1
Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

Марсилия стана последният осминафиналист в турнира за Купата на Франция. Отборът на Роберто Де Дзерби разгроми с 9:0 аматьорите от Байо и си върна настроението след драматично загубения финал за Суперкупата срещу Пари Сен Жермен преди няколко дни.

С гръмката победа ОМ постигна нещо, което не се беше случвало от 76 години в турнира. От толкова време нямаше друг тим, който да отбележи 9 гола на 1/16-финалите в надпреварата.

Срещата се игра в Кан, а Де Дзерби пусна достатъчно качествен състав, който не показа и капка милост към нискоразредния си съперник. На почивката резултатът беше 4:0 след попадения на Анхел Гомеш, Хамед Траоре, Мейсън Грийнууд и Амин Гуири. През второто полувреме Грийнууд оформи хеттрика си, като добави и две асистенции, а освен него се разписаха Гуири, Си Джей Игън-Райли и Нийл Мопе.

Попадението на Мопе беше първо за него през сезона, а Грийнууд вече има общо 19 във всички турнири. В следващия кръг съперник на Марсилия ще е Рен.

