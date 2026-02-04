Популярни
  Купа на Франция
  2. Купа на Франция
  Марсилия и Реймс продължават в Купата на Франция

Марсилия и Реймс продължават в Купата на Франция

  4 фев 2026 | 00:27
  • 283
  • 0
Марсилия и Реймс продължават в Купата на Франция

Марсилия и Реймс са първите четвъртфиналисти в турнира за Купата на Франция. ОМ елиминира Рен след домакински успех с 3:0, а със същия резултат Реймс победи Льо Ман.

Пет от останалите осминафинали са утре, а в четвъртък е дербито между Страсбург и Монако.

На "Велодром" Марсилия направи летящ старт с гол на Амин Гуири още във 2-рата минута. Голямата заслуга за гола обаче беше на Тимъти Уеа, който отне топката от противников защитник с шпагат в наказателното поле, а след това я поднесе на Гуири.

В началото на второто полувреме Мейсън Грийнууд удвои аванса на домакините, а в 83-тата минута след негово подаване Пиер-Емерик Обамеянг реши всичко в полза на тима на Роберто Де Дзерби.

В сблъсъка между втородивизионните Реймс и Льо Ман домакините спечелиха с категоричното 3:0. По-рано през сезона те победиха същия съперник с 1:0 и в двубой от Лига 2.

Тео Леони даде аванс на Реймс в 38-ата минута, а в 71-вата белгиецът се разписа отново. Резервата Ясин Бенхатеб реши всичко в мача в 84-тата минута.

