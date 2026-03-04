Страсбург е първият полуфиналист за Купата на Франция

Страсбург е първият отбор, който се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Франция. Елзасци се наложиха с 2:1 над гостуващия Реймс с попадения от дузпи на южноамериканските си звезди Хоакин Паничели и Хулио Енсисо.Гола за гостите отбеляза Патрик Заби в добавеното време.

Страсбург се представя впечатляващо през сезона и не крие амбициите си отново да участва в евротурнирите. Тимът на Гари О'Нийл се изправи срещу съперник, който е сред лидерите в Лига 2, но в серия от 4 поредни равенства.

Преди почивката домакините изцяло доминираха, но не успяха да вземат аванс в резултата. Това се случи чак в 83-тата минута, когато аржентинският нападател Хоакин Паничели се разписа от дузпа. Малко по-късно реферът назначи още един наказателен удар в полза на Страсбург и Хулио Енсисо не сгреши.

В последните секунди на мача Патрик Заби намали изоставането на Реймс, но за повече гостите нямаха време.

