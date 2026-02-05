Лион продължава за Купата на Франция, Ница оцеля след драматичен обрат

Популярни
  • 5 фев 2026 | 00:23
Днес се изиграха пет мача от 1/8-финалите за Купата на Франция. Те не предожиха някакви големи изненади, като повечето фаворити продължават напред. Въпреки това станахме свидетели на някои доста вълнуващи мачове.

Лион трябваше доста да се потруди в домакинството си на Лавал, но все пак постигна своето и спечели с 2:0 с късни голове на Ендрик в 80-ата и Афонсо Морейра в 94-тата минута.

Ница мина през Ада, за да стигне до знаменит обрат от 0:2 до 3:2 в домакинството си на Монпелие. Гостите взеха солидна преднина след автогол на Коджа Пепра в 3-тата и попадение на Александър Менди в 69-ата минута. Ница обаче обърна нещата в своя полза с точни изстрели на Каил Будаш в 72-рата, Антоан Менди в 89-ата и Софиян Диоп в 97-ата минута.

Тулуза също си осигури място на 1/4-финалите след минимален успех над Амиен с 1:0 след попадение на Ян Гбо.

Ланс пък отстрани Троа след победа с 4:2 като гост.

Напред продължава и тима на Лориен, който надви Париж ФК с 2:0.

Снимки: Imago

