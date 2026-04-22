Ница повали Страсбург и е на финал за Купата на Франция

Ница победи с 2:0 като гост Страсбург и се класира за финала в турнира за Купата на Франция. Там "орлетата" ще се изправят срещу тима на Ланс, който вчера елиминира Тулуза.

Големият герой за Ница беше Ели Уаи. Привлеченият под наем от Айнтрахт (Франкфурт) нападател отбеляза и двата гола във вратата на домакините. Страсбург отправи цели 17 удара срещу само 4 за Ница, но гостите бяха много по-ефективни. За елзасци остава утехата, че са на полуфинал в Лигата на конференциите.

Страсбург имаше териториално надмощие преди почивката, но чистите положения пред вратата на Ница липсваха. Гостите търпеливо чакаха своя шанс и той дойде през второто полувреме.

В 51-вата минута Жонатан Клос пусна перфектен пас към Ели Уаи, който стреля покрай Майк Пендерс и откри резултата с първия точен удар на "орлетата".

Страсбург хвърли много усилия, за да изравни, но не успя, а в 82-рата минута Уаи окончателно отказа домакините с втори гол. Попадението падна от дузпа, отсъдена за нарушение Исмаел Дюкуре срещу Мохамед-Али Чо.

Финалът ще е първи за Ница от 2022 година, когато отборът загуби с 0:1 от Нант.