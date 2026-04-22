  22 апр 2026 | 23:59
  • 165
  • 0
Ница повали Страсбург и е на финал за Купата на Франция

Ница победи с 2:0 като гост Страсбург и се класира за финала в турнира за Купата на Франция. Там "орлетата" ще се изправят срещу тима на Ланс, който вчера елиминира Тулуза.

Големият герой за Ница беше Ели Уаи. Привлеченият под наем от Айнтрахт (Франкфурт) нападател отбеляза и двата гола във вратата на домакините. Страсбург отправи цели 17 удара срещу само 4 за Ница, но гостите бяха много по-ефективни. За елзасци остава утехата, че са на полуфинал в Лигата на конференциите.

Страсбург имаше териториално надмощие преди почивката, но чистите положения пред вратата на Ница липсваха. Гостите търпеливо чакаха своя шанс и той дойде през второто полувреме.

В 51-вата минута Жонатан Клос пусна перфектен пас към Ели Уаи, който стреля покрай Майк Пендерс и откри резултата с първия точен удар на "орлетата".

Страсбург хвърли много усилия, за да изравни, но не успя, а в 82-рата минута Уаи окончателно отказа домакините с втори гол. Попадението падна от дузпа, отсъдена за нарушение Исмаел Дюкуре срещу Мохамед-Али Чо.

Финалът ще е първи за Ница от 2022 година, когато отборът загуби с 0:1 от Нант.

Още от Футбол свят

Малшанс за Алекс Петков в мача с АЕЛ (Лариса)

Малшанс за Алекс Петков в мача с АЕЛ (Лариса)

  • 22 апр 2026 | 21:32
  • 467
  • 0
Барселона 1:0 Селта, Феран вкара, но имаше засада

Барселона 1:0 Селта, Феран вкара, но имаше засада

  • 23 апр 2026 | 00:02
  • 9087
  • 36
Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

  • 22 апр 2026 | 23:40
  • 7434
  • 11
Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

  • 22 апр 2026 | 23:54
  • 12335
  • 37
Серу Гираси е под въпрос за мача срещу Фрайбург

Серу Гираси е под въпрос за мача срещу Фрайбург

  • 22 апр 2026 | 20:41
  • 580
  • 0
Фулъм поднови договора на Сесеньон

Фулъм поднови договора на Сесеньон

  • 22 апр 2026 | 20:11
  • 859
  • 0
Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 9743
  • 36
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 24576
  • 36
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 38706
  • 148
Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

  • 22 апр 2026 | 23:54
  • 12335
  • 37
Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

  • 22 апр 2026 | 23:40
  • 7434
  • 11
Барселона 1:0 Селта, Феран вкара, но имаше засада

Барселона 1:0 Селта, Феран вкара, но имаше засада

  • 23 апр 2026 | 00:02
  • 9087
  • 36