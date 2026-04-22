Ланс си взе поука отпреди 4 дни и не даде шанс на Тулуза

Ланс е първият финала в турнира за Купа на Франция. Отборът на Пиер Саж разгроми с 4:1 Тулуза и в спора за трофея ще се срещне с победителя от двойката Страсбург - Ница.

Само преди 4 дни Ланс и Тулуза се срещнаха в двубой от Лига 1. Гостите поведоха с 2:0, но още преди почивката останаха с човек по-малко и допуснаха обратът, а победното попадение за Ланс падна в добавеното време.

Този път домакините нямаха проблеми и до голяма степен решиха изхода на мача в своя полза още през първото полувреме. Флориан Товен се разписа от дузпа в 9-ата минута, а малко след това асистира на Алан Сен-Максимен за втория. Сантиаго Идалго върна едно попадение в 21-вата минута, преди Матийо Юдол да реализира трето попадение за Ланс.

През втората част "жълто-червените" намалиха оборотите, но това не им попречи да стигнат до още един гол, дело на Адриен Томасон. По този начин тимът се доближи само на един мач от спечелването на първата си Купа на Франция.

Следвай ни:

Снимки: Imago