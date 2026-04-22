Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
  3. Ланс си взе поука отпреди 4 дни и не даде шанс на Тулуза

Ланс си взе поука отпреди 4 дни и не даде шанс на Тулуза

  • 22 апр 2026 | 04:07
  • 138
  • 0
Ланс си взе поука отпреди 4 дни и не даде шанс на Тулуза

Ланс е първият финала в турнира за Купа на Франция. Отборът на Пиер Саж разгроми с 4:1 Тулуза и в спора за трофея ще се срещне с победителя от двойката Страсбург - Ница.

Само преди 4 дни Ланс и Тулуза се срещнаха в двубой от Лига 1. Гостите поведоха с 2:0, но още преди почивката останаха с човек по-малко и допуснаха обратът, а победното попадение за Ланс падна в добавеното време.

Този път домакините нямаха проблеми и до голяма степен решиха изхода на мача в своя полза още през първото полувреме. Флориан Товен се разписа от дузпа в 9-ата минута, а малко след това асистира на Алан Сен-Максимен за втория. Сантиаго Идалго върна едно попадение в 21-вата минута, преди Матийо Юдол да реализира трето попадение за Ланс.

През втората част "жълто-червените" намалиха оборотите, но това не им попречи да стигнат до още един гол, дело на Адриен Томасон. По този начин тимът се доближи само на един мач от спечелването на първата си Купа на Франция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

  • 22 апр 2026 | 03:11
  • 220
  • 0
Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

  • 22 апр 2026 | 02:47
  • 245
  • 0
Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

  • 22 апр 2026 | 02:17
  • 443
  • 0
Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

  • 22 апр 2026 | 01:53
  • 375
  • 0
Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

  • 22 апр 2026 | 01:23
  • 1032
  • 0
Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

  • 22 апр 2026 | 00:55
  • 401
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 168543
  • 843
Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 15055
  • 38
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 9939
  • 36
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 11572
  • 15
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 7792
  • 5
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 37219
  • 19