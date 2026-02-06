Страсбург изхвърли Монако от Купата

Отборът на Страсбург се класира за 1/4-финалите на турнира за Купата на Франция, елиминирайки тима на Монако след успех с 3:1 у дома. Маршъл Годо (7’) и Хулио Енсисо (55’, 61’) вкараха попаденията за домакините, а за гостите от Княжеството попадението реализира Мика Бирет (58’).

Това бе и последният осминафинален сблъсък от надпреварата, след като останалите седем се изиграха в предходните два дни. В спор за място във финалната четворка Страсбург ще спори с втородивизионния Реймс, който през миналата година, непосредствено преди да изпадне от елита, игра финал срещу Пари Сен Жермен.

Домакините поведоха след само седем минути игра, когато Паникели намери Годо, който засече топката с глава и я прати във вратата, пазена от Филип Кьон. Това бе негов пети гол в последните му пет мача за отбора.

След попадението двата тима заложиха на груби единоборства, а главният съдия Жареми Стина демонстрира безкомпромисност и за по-малко от половин час показа цели четири жълти картона. Денис Закария, Вандерсон и Мика Бирет от Монако бяха санкционирани, а от Страсбург официално предупреждение получи Валентин Барко.

До края на полувремето чисто футболните достойнства липсваха и четири минути преди края Стина вдигна още един картон за играч на монегаските, който в случая бе за Александър Головин в 41-вата минута.

По-здравата игра на гостите не даде ефект и след почивката играчите на Страсбург нанесоха втори удар, с който се доближиха до победата. Барко подаде към Енсисо, който излезе очи в очи с вратаря Кьон и спечели психологическия сблъсък.

Този път отговорът на футболистите от Княжеството бе доста по-бърз и още при първата си атака след подновяването на играта съумяха да върнат едно попадение. Централният нападател Мика Бирет, който бе сред оцветените „в жълто“ през първата част, връхлетя върху топката и я заби в долния ляв ъгъл, реванширайки се за санкцията си.

Надеждите за обрат обаче като че ли бяха прекършени съвсем набързо, тъй като час игрово време след началото домакините успяха да си върнат аванса от два гола. Енсисо бе най-съобразителен в наказателното поле и нанесе плътен удар, с който реализира второто си попадение за вечерта.

В 65-ата минута интригата можеше и да се завърне, но стражът Майк Пендерс прояви блестящ рефлекс, спасявайки удара на Симон Адингра.

Осем минути преди края на редовното време бе и последната реална възможност за гостите да се върнат в срещата, след като Балогун нацели напречната греда.

Оттам нататък като че ли всичко бе ясно и единствено вяли пропуски направиха Музамбо и Вандерсон за тима от Княжеството. Така монегаските записаха нов слаб момент този сезон и тепърва ще трябва да спасяват кампанията си, тъй като в Лига 1 към момента се намират на незавидното десето място, а единствената им утеха е класирането за директните елиминации в Шампионската лига.