Бернардо Силва: Борихме се до самия край

Капитанът на Манчестър Сити Бернардо Силва изрази разочарование, след като отборът пропусна да спечели титлата в Англия. "Небесносините" изостанаха с 4 точки от Арсенал само един кръг преди края на сезона. Късно снощи Сити завърши наравно 1:1 като гост на Борнемут.

"Разочаровани сме. Знаем, че това е най-голямата титла през кампанията, защото първенството е най-дълго. Това е, за което работиш най-усилено. Борихме се до самия край. Гордея се с момчетата, но на това ниво явно не направихме достатъчно. Надявам се през следващия сезон момчетата да не изпитват съжаление, а нещо, което ще ги мотивира да играят още по-силно. Те имат необходимите класа и потенциал. Мразя да губя. Трябва да си точно такъв, ако искаш да играеш в клуб като Манчестър Сити. Това не е достатъчно, особено когато Висшата лига е основната цел пред клуба. Надявам се през следващия шампионат моите съотборници да почувстват, че искат да постигнат нещо повече", каза Бернардо Силва, цитиран от "БиБиСи".

Националът на Португалия ще напусне Манчестър Сити през лятото, но иска да избере нов клуб преди началото на Световното първенство в Северна Америка през юни. Португалският национал спечели шест титли във Висшата лига със Сити, както и един трофей от Шампионската лига след трансфера си от Монако през 2017 година.

