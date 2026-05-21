Лапорта: Флик е много развълнуван от това, което предстои

Президентът на Барселона Жоан Лапорта смята, че следващият сезон ще бъде много по-труден за отбора заради повишените очаквания, но увери, че всички, и особено Ханзи Флик, са много ентусиазирани от това, което предстои. Лапорта говори след снощната вечеря, с която отборът отпразнува шампионската титла и Суперкупата и същевременно се сбогува с Роберт Левандовски.

"Левандовски вече е част от емблемата на Барселона. Той донесе професионализъм, допринесе много за отбора през годините и неговите съотборници го ценят за това. Днес отпразнувахме един исторически сезон, двете поредни шампионски титли и Суперкупата. За първи път спечелихме всичките си домакински мачове. Освен това отдадохме своята признателност към Левандовски за отпечатъка, който остави. Той пристигна в много труден момент и ни гласува голямо доверие. Тази успешна ера започна с него.

Деко върши страхотна работа, а Ханзи Флик изглежда невероятно развълнуван от това, което предстои. Следващият сезон ще бъде по-труден от този. Очакванията ще са още по-големи. Играчите са наясно, че градят своя собствена легенда в Барса - клуба, който им позволява да продължат да градят тази красива история”, заяви Лапорта.

