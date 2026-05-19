Барселона не отстъпва за Кристенсен

  19 май 2026 | 18:13
Ръководството на Барселона все още очаква отговора на Андреас Кристенсен на предложението за подновяване на договора, което му отправи преди няколко седмици. Клубът представи офертата след контузията, която защитникът получи през декември и която му попречи да играе до края на сезона, въпреки че беше в групата за последните два мача. Президентът Лапорта настоя да му бъде предложен нов контракт, въпреки че през последните две години датчанинът игра много малко поради чести травми.

Предложението обаче е със значително намалени финансови параметри, като заплатата на Кристенсен ще бъде намалена наполовина спрямо настоящото му възнаграждение. До момента футболистът не е приел офертата, считайки я за недостатъчна и надявайки се клубът да я подобри. Това обаче няма да се случи. В последния разговор спортното ръководство на „блаугранас“ е заявило ясно на играча, че това е окончателното им предложение.

Оттогава насам позицията на Барса остава непроменена и клубът няма намерение да прави повече отстъпки. Крайният срок за отговор изтича след седмица. Играчът ще трябва да уведоми клуба дали иска да остане в Барселона, като предложението е за договор за една година с опция за автоматично удължаване с още една при изпълнение на определени цели, или ще реши да го отхвърли и да си търси нов отбор през лятото.

