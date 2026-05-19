От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

Барселона ще направи ключова стъпка към края на финансовите си затруднения, преставайки да надвишава тавана на заплатите и да се завърне към така нареченото правило 1:1, съобщава вестник "Марка". Хавиер Гомес, корпоративен генерален директор на Ла Лига, ясно намекна за тази възможност по време на среща с медиите. От Барселона също изразяват умерен оптимизъм.

Данъчните оневиниха Барселона - не са купувани съдии с парите за Негреира

От Ла Лига посочват няколко ключови фактора, които ще позволят на Барселона да сведе разходите си за заплати под определения лимит. Първият е валидирането на приходи от над 70 милиона евро от ВИП ложите. Вторият е откриването на нова трибуна на „Камп Ноу“, което ще донесе солидни нови постъпления. Третият е напускането на Левандовски, което ще освободи клуба от огромната му заплата и значителна амортизация.



„С тези три елемента вече можете да си направите преценка“, заяви Хавиер Гомес пред присъстващите журналисти. Гомес също така спомена възможността Барселона да сключи нови спонсорски договори, които да осигурят допълнителни приходи и да помогнат на клуба да оперира нормално. Каталунците дори биха могли да се възползват от нововъведените правила и да „отложат“ разходите по подновяването на договорите на треньорския щаб за следващия сезон, въпреки че това едва ли ще се наложи.

"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

Освен това Барселона очаква да получи 11 милиона евро от Монако за Ансу Фати. Това е сумата, заложена в опцията за закупуване на испанския нападател от страна на монегаския клуб. Предстои да се види какво ще бъде полето за действие на Барселона на трансферния пазар след завръщането към правилото 1:1.

Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

Барселона все още не е получила официално уведомление от Ла Лига, както и останалите клубове, но всички индикации сочат, че финансовата ситуация в клуба се нормализира. Според ръководството на лигата, в момента десет отбора от първа и втора дивизия надвишават тавана на заплатите. Гомес не назова конкретни имена, но даде насоки: „Трите изпадащи отбора. Тези, които играят в Европа, особено в Шампионската лига, и след това отпаднат от участие. Както и тези, които в миналото са имали значителни печалби от продажба на играчи, но по някаква причина приходите им в това отношение са намалели.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages