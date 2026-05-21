Ямал официално представи новата си приятелка на съотборниците си от Барселона

Празничната вечеря на Барселона в сряда вечер се превърна в запомнящ се момент за младата суперзвезда Ламин Ямал, който направи публична връзката си с испанската инфлуенсърка Инес Гарсия.

18-годишният носител на Ла Лига и Купата на краля беше пристига заедно с 21-годишната Инес на клубното събитие, което беше и празник за успешната кампания на Барселона през сезон 2025/26.

🎥 | Lamine Yamal and Inés García at Barça’s celebration dinner. 😍🎉🖤 pic.twitter.com/u7PZTREUNY — Access Yamal (@AccessYamal) May 20, 2026

Снимки и видеоклипове от вечерта бързо се разпространиха онлайн, показвайки Ямал и Гарсия заедно, докато младият нападател я представяше на съотборниците си.

Инес привлече погледите с изискана черна дълга рокля от Kaoa, отличаваща се с елегантни декорации на гърба, които добавяха поразителен, бляскав детайл към визията. Тя я съчета с кожени токчета, завършвайки елегантен и женствен ансамбъл, готов за червения килим, който идеално подхождаше на празничната и официална атмосфера на отборната вечеря.

Lamine Yamal llega con Inés García a la fiesta del Barça. @JugoneslaSexta pic.twitter.com/amZnZIrawx — Josep Soldado Gómez (@JosepSoldado) May 20, 2026

Ямал избра елегантен, изцяло черен тоалет, съответстващ на елегантния стил на Инес. Съвпадащата черна тема накара двойката да изпъкне красиво на червения килим.

Тази стилна координация на двойката добави допълнителна романтика и блясък към вечерта, правейки тяхното официално представяне още по-запомнящо се.

Коя е Инес Гарсия?

Инес Гарсия е испанска инфлуенсърка и създателка на съдържание от Севиля. Тя и Ямал бяха свързвани през последните седмици, след като бяха забелязани заедно на почивка в Гърция. Слуховете се засилиха след тези срещи, като феновете и медиите отбелязаха химията помежду им.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

Връзката ѝ с Ямал идва девет месеца след като испанският национал се раздели с аржентинската певица Ники Никол.

Атмосферата на отборната вечеря

Барселона сподели акценти от специалната вечер, която събра играчи, партньори и персонал, за да отбележат постиженията през сезона.

Няколко играчи на Барселона присъстваха на празничната вечеря в края на сезона със своите партньорки, създавайки силна семейна атмосфера на червения килим пред фона Champions LLIGA I SUPERCOPA 2025/26.