Официално: Фермин опериран и пропуска Мондиал 2026

Фермин Лопес претърпя успешна операция след контузия на петата метатарзална кост на десния крак, съобщиха от Барселона в официално изявление във вторник. Травмата, получена в мача срещу Бетис от предпоследния кръг на Ла Лига, ще го извади от игра за период от около три месеца.

Хирургическата интервенция се е състояла в болницата на Барселона. Въпреки че клубът твърди, че времето за възстановяване ще зависи от развитието на състоянието на играча, прогнозите сочат отсъствие от около три месеца, гарантира испанската преса.

Този проблем означава, че Фермин Лопес ще пропусне Световното първенство през 2026 г. Полузащитникът беше смятан за сигурен избор за състава на Луис Де ла Фуенте, като вече беше включен в предварителния списък от 55 играчи, изпратен до ФИФА. Името му се очакваше във финалния списък от 26 избраници, който ще бъде обявен на 25 май.

Ако възстановяването протече по план, играчът трябва да бъде готов за началото на следващия сезон.

