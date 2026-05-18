Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Мрачна прогноза за Ламин Ямал относно началото на Мондиал 2026

Мрачна прогноза за Ламин Ямал относно началото на Мондиал 2026

  • 18 май 2026 | 17:32
  • 322
  • 0
Мрачна прогноза за Ламин Ямал относно началото на Мондиал 2026

В Испания продължават да се притесняват относно младата си звезда Ламин Ямал, който се възстановява от контузия в лявото си бедро и вероятно няма да бъде готов за началото на Мондиал 2026, пише The Athertic.

Според информацията настоящата кондиция на 18-годишния талант предполага, че той със сигурност ще пропусне откриващия двубой на европейския шампион срещу Кабо Верде на 15 юни, а също така е под сериозен въпрос и за втория мач срещу Саудитска Арабия на 21 юни. Ако се сбъднат мрачните прогнози, крилото ще бъде готово едва за третата среща с Уругвай на 26 юни.

Както е известно, Ямал се контузи преди близо месец, след като се разписа от дузпа за победата на Барселона с 1:0 над Селта. За каталунците той се отчете с 24 гола и 18 асистенции в 45 мача, а за Испания има 6 попадения и 12 голови паса в 25 двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

  • 18 май 2026 | 16:11
  • 812
  • 1
Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

  • 18 май 2026 | 16:07
  • 1716
  • 3
"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

  • 18 май 2026 | 16:00
  • 1848
  • 22
Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

  • 18 май 2026 | 15:48
  • 782
  • 0
Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

  • 18 май 2026 | 15:34
  • 1697
  • 2
Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

  • 18 май 2026 | 15:33
  • 3009
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 13986
  • 45
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 11289
  • 63
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 9668
  • 62
Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

  • 18 май 2026 | 16:35
  • 4210
  • 7
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 9015
  • 6
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 12874
  • 35