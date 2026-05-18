Мрачна прогноза за Ламин Ямал относно началото на Мондиал 2026

В Испания продължават да се притесняват относно младата си звезда Ламин Ямал, който се възстановява от контузия в лявото си бедро и вероятно няма да бъде готов за началото на Мондиал 2026, пише The Athertic.

Според информацията настоящата кондиция на 18-годишния талант предполага, че той със сигурност ще пропусне откриващия двубой на европейския шампион срещу Кабо Верде на 15 юни, а също така е под сериозен въпрос и за втория мач срещу Саудитска Арабия на 21 юни. Ако се сбъднат мрачните прогнози, крилото ще бъде готово едва за третата среща с Уругвай на 26 юни.

Lamine Yamal is expected to miss the start of Spain’s World Cup campaign as he continues his recovery from a hamstring injury.



Yamal is set to be sidelined for Spain’s World Cup group stage opener against Cape Verde on June 15, and at this stage is a major doubt for their second… pic.twitter.com/UcOSg3OtXK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 18, 2026

Както е известно, Ямал се контузи преди близо месец, след като се разписа от дузпа за победата на Барселона с 1:0 над Селта. За каталунците той се отчете с 24 гола и 18 асистенции в 45 мача, а за Испания има 6 попадения и 12 голови паса в 25 двубоя.

Снимки: Gettyimages