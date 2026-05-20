Заснеха Ямал на Закинтос с новото гадже

Нападателят на Барселона Ламин Ямал беше забелязан хванат за ръка с инфлуенсърката Инес Гарсия от Севиля по време на пътуване до Закинтос (Гърция), което очевидно потвърждава връзката между двамата, за която се говореше от няколко седмици.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️

Футболистът, който се възстановява от контузия, все още не е коментирал въпроса. Същото важи и за Инес Гарсия, въпреки че двамата се следват взаимно в Instagram.

Слуховете за тяхна връзка набраха скорост, след като последователите им забелязаха постоянни взаимодействия в социалните мрежи, включително харесвания и коментари, които предполагаха скорошни срещи. Спекулациите се засилиха още повече по време на предаване на живо на Kings League, когато приятел на играча спомена името на Инес на шега, предизвиквайки смях и незабавни коментари сред участниците.

Преди време Ламин Ямал имаше връзка си с аржентинската певица Ники Никол. От своя страна Инес Гарсия придоби известност в Испания тази година по време на традиционния Feria de Abril в Севиля, популярно събитие в Андалусия.

Контузеният Ламин ще пропусне последния мач за сезона на Барселона (вече шампион на Ла Лига) във Валенсия в събота, но присъствието му на Световното първенство с националния отбор на Испания не е под въпрос.

