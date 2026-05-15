  • 15 май 2026 | 01:58
Ювентус и Челси в битка за унгарски талант

Ювентус и Челси проявяват сериозен интерес към унгарския тийнейджър Бендегуз Ковач, но настоящият му клуб АЗ Алкмаар бърза да го обвърже с нов договор.

Според трансферния експерт Джанлука Ди Марцио, младият нападател е привлякъл вниманието както на „бианконерите“, така и на лондонския клуб през това лято.

Централният нападател навърши 19 години едва през март, но вече прави силно впечатление, след като премина през прочутата младежка академия на Аякс. Той се присъедини към отбора до 21 години на АЗ Алкмаар през януари и отбеляза 8 гола в 14 мача.

Настоящият контракт на Ковач е до юни 2028 г., поради което клубът работи усилено, за да си осигури услугите му с по-дългосрочно споразумение.

Междувременно, високият нападател вече е привлякъл вниманието и на мъжкия национален отбор на Унгария, който ще го повика за приятелските срещи срещу Финландия и Казахстан следващия месец.

Ако Челси предприеме ход за привличането му, това ще стане в рамките на трансферно сътрудничество със Страсбург.

