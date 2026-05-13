Комо си мечтае за италиански национал от Ювентус

Комо обмисля потенциален трансфер на Андреа Камбиазо от Ювентус, тъй като отборът, воден от старши треньора Сеск Фабрегас, се нуждае от повече местни класни играчи, за да отговаря на правилата на УЕФА, пише вестник Gazzetta dello Sport.

“Езерняците” вече си осигуриха историческо първо участие в европейските турнири през сезон 2026/27, макар все още не е ясно в къде точно тимът ще си осигури място: в Шампионската лига, Лига Европа или Лигата на конференциите. Правилата на УЕФА гласят, че отборите имат право да представят състав от до 25 футболисти в своя списък „А“ и поне осем от тях трябва да са местни.

Въпреки интереса от страна на Комо, не се очаква лесно осъществяване на подобна сделка. Италианският национал е титуляр в Ювентус под ръководството на Лучано Спалети, който не е включил в плановете си за новия сезон потенциалната раздяла с Камбиазо. Надеждите на “бианкоадзурите” са, че треньорът и ръководството на торинския гранд ще бъдат на различни позиции по темата.

