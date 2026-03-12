Каземиро предложил бразилски национал за свой заместник в Ман Юнайтед

Опитният ветеран Каземиро е препоръчал своя съотборник в националния отбор на Бразилия Бруно Гимараеш на ръководителите на Манчестър Юнайтед, когато двете страни са обсъждали раздялата си в края на сезона, информира популярният журналист Бен Джейкъбс. Носителят на пет трофея в Шампионската лига ще се раздели с “червените дяволи” в края на настоящата кампания, а това бе обявено официално на 22 януари.

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Гимараеш, който е капитан на Нюкасъл и един от основните лидери на тима, обаче не се вписва в стратегията на тима, тъй като на “Олд Трафорд” искат да насочат вниманието си към по-млади футболисти, които имат потенциал за развитие в следващите години, докато самият халф на “свраките” е на 28 години. Освен това в Манчестър Юнайтед нямат желание да се впускат в дълга трансферна сага, подобна на напускането на “Сейнт Джеймсис Парк” от Александър Исак през миналото лято. Отделно от това се смята, че цената на Бруно Гимараеш в никакъв случай няма да е под 100 милиона паунда, което прави подобна сделка недалновидна от финансова гледна точка.

Пресата на Острова твърди, че 20-кратните шампиони ще искат да привлекат поне двама футболисти на тази позиция през предстоящото лято. Споменават се имената на играчи като Елиът Андерсън от Нотингам Форест и Адам Уортън от Кристъл Палас като приоритетни цели.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages