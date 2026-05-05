  5 май 2026 | 00:58
Интер Маями продължава да работи по привличането на Каземиро

Интер Маями продължава да работи по сделка за привличането на полузащитника на Манчестър Юнайтед Каземиро, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

34-годишният бразилец няма да поднови договора си с английския клуб и ще напусне през лятото на 2026 г. като свободен агент. Той е привлечен от идеята да се присъедини към отбор от МЛС на САЩ и Канада.

Преговорите между страните продължават, въпреки че Каземиро има и други оферти. Полузащитникът е с Манчестър Юнайтед от август 2022 г. Договорът му е до 30 юни 2026 г.

През сезон 2025/26 Каземиро отбеляза 9 гола и направи 2 асистенции в 34 мача.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 35 милиона евро

