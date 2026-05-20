Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Поредно признание за Бруно Фернандеш

Поредно признание за Бруно Фернандеш

  • 20 май 2026 | 14:37
  • 264
  • 0

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за "Футболист на годината", която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Фернандеш бе моторът зад рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Кръг преди края "червените дяволи" вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в Шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-а позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 места в рамките на последния сезон.

Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа
Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа

Португалецът успя да изравни и рекорда за най-много асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига. Той има 20 на сметката си и ще подобри постижението, ако направи едно завършващо подаване в предстоящия мач с Брайтън в неделя. Освен това той има и осем гола на сметката си.  Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за пръв път в кариерата си. Той е третият португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо (2006/07 и 2007/2008) и Рубен Диаш (2020/21), както и първият играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него, от Уейн Рууни през сезон 2009/10. Наградата за "Футболист на годината" на Асоциацията на пишещите за футбол се връчва ежегодно от сезон 1947/48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул.

Бруно Фернандеш влезе в историята, но може да направи нещо още по-голямо
Бруно Фернандеш влезе в историята, но може да направи нещо още по-голямо
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Абе, къде е Артета?

Абе, къде е Артета?

  • 20 май 2026 | 11:02
  • 2075
  • 2
Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

  • 20 май 2026 | 10:57
  • 3914
  • 0
Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

  • 20 май 2026 | 10:47
  • 1870
  • 4
Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

  • 20 май 2026 | 10:26
  • 2497
  • 0
Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

  • 20 май 2026 | 10:16
  • 3226
  • 3
Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

  • 20 май 2026 | 09:59
  • 2528
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 3277
  • 3
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 23552
  • 246
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 12022
  • 4
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 18178
  • 20
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 25758
  • 50
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 10391
  • 24