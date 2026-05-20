Поредно признание за Бруно Фернандеш

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за "Футболист на годината", която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Фернандеш бе моторът зад рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Кръг преди края "червените дяволи" вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в Шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-а позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 места в рамките на последния сезон.

Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа

Португалецът успя да изравни и рекорда за най-много асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига. Той има 20 на сметката си и ще подобри постижението, ако направи едно завършващо подаване в предстоящия мач с Брайтън в неделя. Освен това той има и осем гола на сметката си. Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за пръв път в кариерата си. Той е третият португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо (2006/07 и 2007/2008) и Рубен Диаш (2020/21), както и първият играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него, от Уейн Рууни през сезон 2009/10. Наградата за "Футболист на годината" на Асоциацията на пишещите за футбол се връчва ежегодно от сезон 1947/48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул.

Бруно Фернандеш влезе в историята, но може да направи нещо още по-голямо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages