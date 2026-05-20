В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

Бразилският полузащитник на Аталанта Едерсон е превърнал в приоритет осъществяването на потенциален трансфер в английската Висша лига, твърди италианският вестник Gazzetta dello Sport. Манчестър Юнайтед е сред водещите кандидати за подписа на 26-годишния халф през лятото, като се очаква бразилецът да напусне Бергамо в края на сезона. Желаната цена от 40 милиона евро е достъпна за Юнайтед, въпреки конкуренцията от страна на испанския Атлетико Мадрид и италианския Ювентус. Според Gazzetta, Манчестър Юнайтед дори вече е изпреварил Атлетико в надпреварата за звездата на италианския Аталанта, тъй като е постигнал устно споразумение с Едерсон.

