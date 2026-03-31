Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

Кристиано Роналдо се опитва да убеди бившия си съотборник от Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед Каземеро да продължи кариерата си в при него в Саудитска Арабия, вместо да заиграе с Лионел Меси в Интер Маями. 34-годишният бразилец обяви през януари, че това е последният му сезон на "Олд Траофорд". Сега халфът трябва да избере къде да продължи кариерата си, като от американския клуб са много настоятелни и вече са се свързали с Каземиро.

Бразилецът се намира в доста добра форма и може би прави най-силния си сезон в Манчестър Юнайтед, откакто бе привлечен от "Олд Трафорд" от Реал Мадрид. Ако реши да отиде в Маями, той ще стане 28-ият футболист, който е играл заедно с Роналдо и Меси. Трансфер в Ал-Насър обаче ще му донесе по-висока заплата и компанията на добре познатия му бивш съотборник.

Твърди се, че Каземиро има оферти и от клубове от Европа, като най-често като потенциална дестинация се сочи Серия "А", в случай че халфът реши да остане да играе на Стария континент.

