Ювентус продължава да преговаря с Влахович за нов договор

Ювентус се подготвя за решителния етап в преговорите за нов договор с нападателя Душан Влахович, съобщава "Гадзета дело Спорт". Според медиите на Апенините директорите на "бианконерите" ще проведат разговори с бащата на 26-годишният сръбски футболист в предстоящите дни, на които да се реши бъдещето му в клуба.

Договорът на Влахович изтича в края на сезона, а до момента в отбора има смесени чувства относно желанието на нападателя да подпише нов. Евентуално преподписване би означавало, че сърбинът ще трябва да се съгласи на заплата по-ниска от сегашните 12 милиона на година.

Vlahovic would gladly continue working with Luciano Spalletti next season and beyond but the problem remains economic. Vlahovic’s father believes he can snatch a higher salary abroad than what Juventus is offering (€6-7m per season) @sportmediaset pic.twitter.com/9mk4qq4kNl — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) May 11, 2026

Най-новата информация на „Гадзета“ гласи, че все още е по-вероятно Душан Влахович да не постигне съгласие с Ювентус, тъй като се надява на оферти от други грандове като Байерн Мюнхен и Барселона. Старши треньорът Лучано Спалети обаче иска да запази нападателя, а клубът до момента се вслушва в желанията на опитния италианец.

Влахович пропусна голяма част от сезона заради травма в аддукторите, но въпреки това има 8 гола в 21 участия във всички турнири. В събота той отбеляза в първия си мач като титуляр от над пет месеца при победата с 1:0 срещу Лече. Два кръга преди края на сезона в Серия А, Ювентус заема третото място в класирането с 68 точки, на 2 зад втория Наполи, но ще се нуждае от силен завършек, за да играе в Шампионската лига през следващата кампания.