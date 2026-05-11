Ювентус продължава да преговаря с Влахович за нов договор

  • 11 май 2026 | 16:28
Ювентус се подготвя за решителния етап в преговорите за нов договор с нападателя Душан Влахович, съобщава "Гадзета дело Спорт". Според медиите на Апенините директорите на "бианконерите" ще проведат разговори с бащата на 26-годишният сръбски футболист в предстоящите дни, на които да се реши бъдещето му в клуба.

Договорът на Влахович изтича в края на сезона, а до момента в отбора има смесени чувства относно желанието на нападателя да подпише нов. Евентуално преподписване би означавало, че сърбинът ще трябва да се съгласи на заплата по-ниска от сегашните 12 милиона на година.

Най-новата информация на „Гадзета“ гласи, че все още е по-вероятно Душан Влахович да не постигне съгласие с Ювентус, тъй като се надява на оферти от други грандове като Байерн Мюнхен и Барселона. Старши треньорът Лучано Спалети обаче иска да запази нападателя, а клубът до момента се вслушва в желанията на опитния италианец.

Влахович пропусна голяма част от сезона заради травма в аддукторите, но въпреки това има 8 гола в 21 участия във всички турнири. В събота той отбеляза в първия си мач като титуляр от над пет месеца при победата с 1:0 срещу Лече. Два кръга преди края на сезона в Серия А, Ювентус заема третото място в класирането с 68 точки, на 2 зад втория Наполи, но ще се нуждае от силен завършек, за да играе в Шампионската лига през следващата кампания.

