Спалети: Нито всичко е свършило, нито сме погубени

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети беше категоричен, че не бива да се драматизира след загубата от Фиорентина с 0:2, която драстично намали шансовете на тима да се класира за Шампионска лига. Той също така отказа да се оправдае със своите играчи за ситуацията на “бианконерите”, като подчерта, че първо ще потърси вината в себе си.

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

“Фактът, че всичко е свършило и че сме погубени, е лъжа. Очевидно, това е ужасен резултат, като мачът беше важен за нас. Оценката ми за отбора не е въз основа само на днешния мач. Мисля, че играчите направиха добри неща напоследък. Има значително израстване, като бяха положени основите за важни неща. Днес трябваше да играем футбол, поддържайки високо ниво на качество и характер. Преди всичко, трябва себе си да подложа под съмнение, а не играчите. Както им казах днес, ако това е, което предлага моят отбор, значи първо трябва да анализирам моята работа и след това тяхната.

🗣️ Luciano Spalletti: “This is a terrible result for us, to win, the matches of life, the things of life, are something else. The fact that everything is lost, everything thrown overboard, everything finished, we're all dead, where they throw everyone who does sports into jail… pic.twitter.com/9ZecMIXJqd — JuveFC (@juvefcdotcom) May 17, 2026

Представянето беше ужасно в много аспекти. В някои случаи също така нямахме късмет. Получихме първия гол, въпреки че не допускахме много положения. Не стартирахме добре мача, като не печелехме много единоборство. Освен това не повдигнахме настроението на стадиона. Знаем, че липсата на Шампионската лига се отразява финансово на клуба, но е погрешно да се говори за двубои на живот и смърт. Това е просто футболен мач. Няма смисъл да говорим за липсата на нов нападател през зимата. Трябваше да се справим добре в този двубой. Досега се представяхме доста добре. Мисля, че някои неща са ясни, но все още не сме усъвършенствани. Въпреки това ШЛ е нещо, което Ювентус и феновете му заслужават”, коментира Спалети след загубата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages