Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети: Нито всичко е свършило, нито сме погубени

Спалети: Нито всичко е свършило, нито сме погубени

  • 17 май 2026 | 19:34
  • 659
  • 0
Спалети: Нито всичко е свършило, нито сме погубени

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети беше категоричен, че не бива да се драматизира след загубата от Фиорентина с 0:2, която драстично намали шансовете на тима да се класира за Шампионска лига. Той също така отказа да се оправдае със своите играчи за ситуацията на “бианконерите”, като подчерта, че първо ще потърси вината в себе си.

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

“Фактът, че всичко е свършило и че сме погубени, е лъжа. Очевидно, това е ужасен резултат, като мачът беше важен за нас. Оценката ми за отбора не е въз основа само на днешния мач. Мисля, че играчите направиха добри неща напоследък. Има значително израстване, като бяха положени основите за важни неща. Днес трябваше да играем футбол, поддържайки високо ниво на качество и характер. Преди всичко, трябва себе си да подложа под съмнение, а не играчите. Както им казах днес, ако това е, което предлага моят отбор, значи първо трябва да анализирам моята работа и след това тяхната.

Представянето беше ужасно в много аспекти. В някои случаи също така нямахме късмет. Получихме първия гол, въпреки че не допускахме много положения. Не стартирахме добре мача, като не печелехме много единоборство. Освен това не повдигнахме настроението на стадиона. Знаем, че липсата на Шампионската лига се отразява финансово на клуба, но е погрешно да се говори за двубои на живот и смърт. Това е просто футболен мач. Няма смисъл да говорим за липсата на нов нападател през зимата. Трябваше да се справим добре в този двубой. Досега се представяхме доста добре. Мисля, че някои неща са ясни, но все още не сме усъвършенствани. Въпреки това ШЛ е нещо, което Ювентус и феновете му заслужават”, коментира Спалети след загубата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

  • 17 май 2026 | 18:00
  • 7994
  • 7
Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

  • 17 май 2026 | 17:58
  • 984
  • 0
Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

  • 17 май 2026 | 17:40
  • 867
  • 1
Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

  • 17 май 2026 | 17:24
  • 2517
  • 18
Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 16:51
  • 2317
  • 1
Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

  • 17 май 2026 | 16:45
  • 1931
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри след асистенция на Мбапе

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри след асистенция на Мбапе

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 1864
  • 0
Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 602
  • 0
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 17853
  • 35
Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

  • 17 май 2026 | 20:04
  • 2142
  • 0
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 18338
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 20400
  • 22