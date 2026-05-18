"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

От Барселона обявиха официално вече анонсираната новина за удължаването на договора на треньора Ханзи Флик. Досегашният контракт на германеца изтичаше през лятото на 2027 година, но беше продължен с една година - до 2028 година.
Преди дни специалистът разкри, че има клауза дори за още една година след това (до 2029 г.), но с условието, че през лятото на 2028 година всяка една от страните ще има правото да прекрати договора.
Флик пое Барса през юли 2024 година и вече спечели пет трофея с тима - две титли от Ла Лига, една купа на Испания и две суперкупи на Испания.