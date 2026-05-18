"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

От Барселона обявиха официално вече анонсираната новина за удължаването на договора на треньора Ханзи Флик. Досегашният контракт на германеца изтичаше през лятото на 2027 година, но беше продължен с една година - до 2028 година.

Our future is secured. pic.twitter.com/ni4GCZx1xe — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Преди дни специалистът разкри, че има клауза дори за още една година след това (до 2029 г.), но с условието, че през лятото на 2028 година всяка една от страните ще има правото да прекрати договора.

Флик пое Барса през юли 2024 година и вече спечели пет трофея с тима - две титли от Ла Лига, една купа на Испания и две суперкупи на Испания.

“𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒄𝒍𝒖𝒃 𝒉𝒂𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒅 𝒎𝒆”



Together, we keep dreaming. pic.twitter.com/MZ6U67VnT9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026