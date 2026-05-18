Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. "Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

  • 18 май 2026 | 16:00
  • 460
  • 0
"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

От Барселона обявиха официално вече анонсираната новина за удължаването на договора на треньора Ханзи Флик. Досегашният контракт на германеца изтичаше през лятото на 2027 година, но беше продължен с една година - до 2028 година.

Преди дни специалистът разкри, че има клауза дори за още една година след това (до 2029 г.), но с условието, че през лятото на 2028 година всяка една от страните ще има правото да прекрати договора.

Флик пое Барса през юли 2024 година и вече спечели пет трофея с тима - две титли от Ла Лига, една купа на Испания и две суперкупи на Испания.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

  • 18 май 2026 | 16:11
  • 147
  • 0
Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

  • 18 май 2026 | 16:07
  • 263
  • 0
Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

  • 18 май 2026 | 15:48
  • 299
  • 0
Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

  • 18 май 2026 | 15:34
  • 721
  • 1
Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

  • 18 май 2026 | 15:33
  • 782
  • 2
Betano стана официален спонсор на FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка

Betano стана официален спонсор на FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 7794
  • 24
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 6231
  • 22
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 5199
  • 30
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 7400
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 6680
  • 68
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 11182
  • 31