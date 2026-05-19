ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

Футболните спорове никога не са просто разговор. Особено когато Деси и Анжи се засекат преди важен мач. Този път темата е финалът за Sesame Купа на България и, както може да се очаква, напрежението започва още преди първия съдийски сигнал. Анжи определено е със самочувствието, че купата вече е във витрината на ЦСКА, но Деси със сигурност има с какво да я контрира.

Спорът между двете преминава през закачки, подмятания и задължителното припомняне на болезнени резултати, класирането и… европейските амбиции. Анжи вече вижда картината: "Утре взимаме златните медали пред пълен стадион". Но Деси намира начин дори тук да вкара закачка: "Единственият от ЦСКА, който ще вземе медал, е Чорбаджийски… защото играе за нас". В Пловдив си имали дума за такава като Анжи - Чикименто, какво ли означава това?

