Съставите на Барса - Бетис, Левандовски се прощава с "Камп Ноу"

Шампионът Барселона приема Бетис в последния си домакински мач за сезона. Срещата започва в 22:15 часа и е от предпоследния кръг в Ла Лига. Това е и прощалният двубой на Роберт Левандовски със синьо-червената фланелка.

Полякът очаквано е титуляр, а на всичко отгоре Феран Торес е получил травма.

“Лос кулес” излизат с нашивки върху екипите си, които вече отбелязват спечелената 29-а титла.

Крайният резултат е без значение за класирането, защото каталунците са недостижими на върха, а севилци със сигурност ще финишират пети. Бетис даже също ще играе в Шампионската лига, след като Ла Лига заслужи и пета квота за турнира заради силното представяне на испанските отбори в евротурнирите.