  • 18 май 2026 | 15:49
Ренета Камберова по стъпките на Моисей

Златното момиче Ренета Камберова разказа за скорошно свое пътуване до Египет, по време на което озовава на свещено място. Бронзовата медалистка с ансамбъла от Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 изкачи планината Синай, където Моисей получава Десетте Божии заповеди.

“Тръгнахме в 2 през нощта от манастира „Света Екатерина“ в подножието на планината. Беше тихо, тъмно и единствената светлина идваше от малките ни фенерчета.

Идеята на цялото преживяване е да посрещнеш изгрева на върха. Но въобще не бях се замислила за това, което ще видя преди него.

През по-голямата част от времето гледах само в краката си, за да не се спъна или падна. В един момент обаче спрях и просто погледнах нагоре.

Небето беше обсипано със звезди. Виждаше се Млечният път, а съзвездието Скорпион стоеше ясно над нас.

Беше от онези моменти, в които просто замлъкваш. В един момент седнахме върху едни камъни и всеки мълчаливо гледаше нагоре.

Винаги съм обожавала звездите и нощното небе. Има нещо в тях, което всеки път успява да ме хипнотизира. Това беше един от моментите, в които усещах как душата ми се разтапя.

Малко преди върха изкачихме още 700 стъпала и зачакахме изгрева.

Не след дълго всичко започна да се променя — жълто, оранжево, червено… Снимките могат да покажат гледката. Но никога не могат да покажат усещането”, разказа Камберова за своето преживяване в Инстаграм.

